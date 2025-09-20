الحرارة الثلاثينينة تسيطر على 17 محافظة عراقية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائماً جزئياً في ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم ".وأضاف أن "طقس يوم الإثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم العراق، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرا الى ان "طقس الثلاثاء القادم سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط خلال النهار في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية إلى (20-30) كم/س مُسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي الغبار (5-7) كم".وأوضح، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً في عموم العراق، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".