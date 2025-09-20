إضافة قصة البطلة "نجلة عماد" في منهج اللغة الإنكليزية وكتاب الأخلاقية (صور)

– محليات



أعلنت ، اليوم السبت، إضافة قصة البطلة "نجلة عماد" في منهج اللغة الانكليزية للصف السادس الاعدادي وكتاب الاخلاقية للثاني المتوسط.

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "رفضت تعجل البطلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حكاية عابرة، فعززت قصتها بإدراجها في منهج اللغة الانكليزية للصف السادس الاعدادي وكتاب الاخلاقية للثاني المتوسط، لتكبر معها قلوب الطلبة، وتغدو درساً حيّاً في الشجاعة والإصرار، ورسالة خالدة تهزم الاعاقة وتلهم الأجيال".

الصور ادناه: