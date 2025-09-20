5 خطوط ترام جديدة في الموصل لخدمة 3 ملايين راكب

وقال المرصد في بيان ورد لـ ، إن "بلدية قامت بتخطيط خمسة خطوط رئيسية للترام، ثلاثة منها في الجانب الأيمن"، موضحاً أن "هذه الخطوط الثلاثة تغطي مداخل المدينة ومركزها، وتحمل أسماء: – ، موصل – ، موصل – ".وأضاف أن "الخطين الآخرين يقعان في الجانب الأيسر، في مناطق الإصلاح الزراعي المطلة على باب الطوب وسنجار – "، مبيناً أن "هذه الخطوط ستخدم نحو ثلاثة ملايين ، وتُسهم في تقليل الازدحامات ولها فوائد بيئية واقتصادية".وأشار المرصد الاقتصادي إلى أن "أربع شركات استثمارية تقدمت حتى الآن للتنفيذ، وهي من جنوب وتركيا والإمارات وبريطانيا"، مضيفاً أن "باب التقديم ما يزال مفتوحاً، وقد يتم منح كل خط أو كل جانب لشركة مختلفة".ولفت إلى "وجود فكرة لم تكتمل بعد، تتعلق بربط جانبي الموصل الأيمن والأيسر إما بخط ترام إضافي أو بواسطة الباص الكهربائي".