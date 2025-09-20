Alsumaria Tv
5 خطوط ترام جديدة في الموصل لخدمة 3 ملايين راكب

محليات

2025-09-20 | 04:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
5 خطوط ترام جديدة في الموصل لخدمة 3 ملايين راكب
924 شوهد

السومرية نيوز – محليات

كشف مرصد إيكو عراق، اليوم السبت، عن تخطيط بلدية الموصل، مركز محافظة نينوى، لإنشاء خمسة خطوط لوسيلة النقل الحديثة "الترام"، تغطي المناطق الرئيسية في جانبي المدينة، فيما أشار المرصد إلى أن أربع شركات تقدمت حتى الآن للاستثمار، وما يزال باب التقديم مفتوحاً.


وقال المرصد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "بلدية الموصل قامت بتخطيط خمسة خطوط رئيسية للترام، ثلاثة منها في الجانب الأيمن"، موضحاً أن "هذه الخطوط الثلاثة تغطي مداخل المدينة ومركزها، وتحمل أسماء: موصلأربيل، موصل – دهوك، موصل – كركوك".

وأضاف أن "الخطين الآخرين يقعان في الجانب الأيسر، في مناطق الإصلاح الزراعي المطلة على باب الطوب وسنجار – تلعفر"، مبيناً أن "هذه الخطوط ستخدم نحو ثلاثة ملايين راكب، وتُسهم في تقليل الازدحامات ولها فوائد بيئية واقتصادية".

وأشار المرصد الاقتصادي إلى أن "أربع شركات استثمارية تقدمت حتى الآن للتنفيذ، وهي من جنوب العراق وتركيا والإمارات وبريطانيا"، مضيفاً أن "باب التقديم ما يزال مفتوحاً، وقد يتم منح كل خط أو كل جانب لشركة مختلفة".

ولفت إلى "وجود فكرة لم تكتمل بعد، تتعلق بربط جانبي الموصل الأيمن والأيسر إما بخط ترام إضافي أو بواسطة الباص الكهربائي".
