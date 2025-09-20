المرور تحذر من ظاهرة قد تسبب كارثة في الشوارع العامة

وقالت المديرية في مقطع فيديو تابعته ، "نحذر من ظاهرة قيادة الأطفال للمركبات والدراجات"، مبينة ان "الطفل لا يعلم بقواعد السير والمرور ولا يمتلك إجازة سوق".واضافت "في حال حصول حادث فانه وفقا لقانون المرور 8 لسنة 2019، ستكون هناك تبعات قانونية على صاحب المركبة الشرعيتصل للحبس من شهر الى 3 اشهر او غرامة مالية من 100 الف الى 150 الف دينار".ودعت المديرية الأهالي الى "عدم السماح لاطفالهم بقيادة المركبات لتجنب حصول حوادث مميتة".