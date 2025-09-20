القضاء يبحث تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية ومدونة الأحكام الشرعية

وذكر بيان للقضاء، أن "معهد التطوير القضائي نظم ورشة تداولية لبحث آليات تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2025 ومدونة الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية للمذهب الشيعي ".وأضاف البيان، ان "الورشة حضرها نواب رئيس القضاة كلا من نجم احمد وكاظم عباس وحسن ، كما شارك فيها رئيس هيئة الأحوال والمواد الشخصية في القاضي صالح شمخي، ورئيس القاضي ، وأعضاء الهيئات التمييزية في محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية، فضلا عن قضاة محاكم الأحوال الشخصية".وتابع، ان "الورشة شهدت مناقشة السبل الكفيلة بتوحيد الإجراءات القضائية وتطبيق النصوص المعدلة بما ينسجم مع التشريعات النافذة والمبادئ الشرعية ذات الصلة".