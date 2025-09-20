Alsumaria Tv
الدفاع المدني تجهز زوارق إنقاذ تحسباً لفيضانات الشتاء

محليات

2025-09-20 | 08:19
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الدفاع المدني تجهز زوارق إنقاذ تحسباً لفيضانات الشتاء
66 شوهد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، وضع خطة لبناء 100 مفرزة نموذجية، وتجهيز زوارق إنقاذ استعداداَ تحسباً لفيضانات الشتاء.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية نؤاس صباح شاكر للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "مديرية الدفاع المدني أعدت خطتها المعتمدة لتأمين المواطنين وحماية ممتلكاتهم في حال حصول فيضانات وسيول وأمطار قوية"، مبيناً أن "الخطة استندت إلى التجارب السابقة، مع إدخال التحديثات الضرورية لعامنا الحالي، استجابةً للتطورات الحديثة التي تشهدها المديرية".
وأشار إلى "تحديث أسطول آليات الدفاع المدني، بفضل إدخال آليات تخصصية ومتطورة تدعم واجبات الدفاع المدني المختلفة، بالإضافة إلى استكمال بناء المفارز النموذجية للدفاع المدني في جميع أنحاء المحافظة، والتي بلغت 100 مفارز، فيما انهت التعاقدات على بناء 100 مفرزة اخرى سيتم انجازها خلال هذا العام".
ولفت إلى "تعزيز المديرية بعناصر شابة من المنتسبين الجدد (العقود) وذلك بفضل الاهتمام الاستثنائي الذي أولاه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، والتخطيط المدروس من قبل مدير عام الدفاع المدني، اللواء الحقوقي محسن كاظم علك".
وأكد إنهاء "مديرية الدفاع المدني كافة الاستعدادات اللازمة لموسم الشتاء والأمطار، حيث حرصت على تجهيز مضخات سحب مياه الأمطار المرتبطة بعجلات الدفاع المدني الحوضية وأخرى منفصلة، بالإضافة إلى تجهيز زوارق الإنقاذ".
وأضاف أن المديرية نسقت "مع هيئة الأنواء الجوية لمتابعة تقلبات الطقس بشكل متواصل، خاصة في المناطق القريبة من المرتفعات والوديان المنخفضة، وذلك بهدف تحذير المواطنين في المناطق المعرّضة لمخاطر الفيضانات".
وشدد على ضرورة اتباع الإرشادات لتجنب الحوادث خلال فصل الشتاء وبينها "ضرورة عدم ترك تلك المدافئ تعمل عند مغادرة المنزل أو أثناء النوم، كما نحث على ضرورة مراقبة حركة الأطفال داخل المنازل لتجنب حوادث انقلاب المدافئ النفطية وسكب الوقود، بالإضافة إلى تفادي العبث الذي قد ينجم عنه اندلاع الحرائق أو حدوث حالات إغماء واختناق ووفاة نتيجة نقص التهوية".
ميسان.. القبض على أحد المشاركين بإطلاق نار على ملازم بمكافحة الإجرام
10:19 | 2025-09-20
10:19 | 2025-09-20
القضاء يبحث تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية ومدونة الأحكام الشرعية
07:45 | 2025-09-20
07:55 | 2025-09-20
حافلة تقل زوارا تنحرف عن مسارها في ذي قار (فيديو)
06:23 | 2025-09-20
07:45 | 2025-09-20
التربية تعلق على اعلان نتائج الدور الثاني للثالث متوسط والسادس الاعدادي
06:37 | 2025-09-20
حافلة تقل زوارا تنحرف عن مسارها في ذي قار (فيديو)
06:23 | 2025-09-20
المرور تحذر من ظاهرة قد تسبب كارثة في الشوارع العامة
05:29 | 2025-09-20

