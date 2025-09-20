الدفاع المدني تجهز زوارق إنقاذ تحسباً لفيضانات الشتاء

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:50 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يشن هجوما على "إلهان عمر" ويدعو لعزلها
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541273-638939676451218552.jpg
الدفاع المدني تجهز زوارق إنقاذ تحسباً لفيضانات الشتاء
محليات
2025-09-20 | 08:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
66 شوهد
أعلنت
مديرية الدفاع المدني
، اليوم السبت، وضع خطة لبناء 100 مفرزة نموذجية، وتجهيز زوارق إنقاذ استعداداَ تحسباً لفيضانات
الشتاء
.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية نؤاس صباح شاكر للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "
مديرية الدفاع المدني
أعدت خطتها المعتمدة لتأمين المواطنين وحماية ممتلكاتهم في حال حصول فيضانات وسيول وأمطار قوية"، مبيناً أن "الخطة استندت إلى التجارب السابقة، مع إدخال التحديثات الضرورية لعامنا الحالي، استجابةً للتطورات الحديثة التي تشهدها المديرية".
وأشار إلى "تحديث أسطول آليات الدفاع المدني، بفضل إدخال آليات تخصصية ومتطورة تدعم واجبات الدفاع المدني المختلفة، بالإضافة إلى استكمال بناء المفارز النموذجية للدفاع المدني في جميع أنحاء المحافظة، والتي بلغت 100 مفارز، فيما انهت التعاقدات على بناء 100 مفرزة اخرى سيتم انجازها خلال هذا العام".
ولفت إلى "تعزيز المديرية بعناصر شابة من المنتسبين الجدد (العقود) وذلك بفضل الاهتمام الاستثنائي الذي أولاه
وزير الداخلية
عبد الامير الشمري
، والتخطيط المدروس من قبل مدير عام الدفاع المدني، اللواء الحقوقي
محسن كاظم علك
".
وأكد إنهاء "
مديرية الدفاع
المدني كافة الاستعدادات اللازمة لموسم
الشتاء
والأمطار، حيث حرصت على تجهيز مضخات سحب مياه الأمطار المرتبطة بعجلات الدفاع المدني الحوضية وأخرى منفصلة، بالإضافة إلى تجهيز زوارق الإنقاذ".
وأضاف أن المديرية نسقت "مع هيئة الأنواء الجوية لمتابعة تقلبات الطقس بشكل متواصل، خاصة في المناطق القريبة من المرتفعات والوديان المنخفضة، وذلك بهدف تحذير المواطنين في المناطق المعرّضة لمخاطر الفيضانات".
وشدد على ضرورة اتباع الإرشادات لتجنب الحوادث خلال فصل الشتاء وبينها "ضرورة عدم ترك تلك المدافئ تعمل عند مغادرة المنزل أو أثناء النوم، كما نحث على ضرورة مراقبة حركة الأطفال داخل المنازل لتجنب حوادث انقلاب المدافئ النفطية وسكب الوقود، بالإضافة إلى تفادي العبث الذي قد ينجم عنه اندلاع الحرائق أو حدوث حالات إغماء واختناق ووفاة نتيجة نقص التهوية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الدفاع المدني تعلن إنقاذ ثمانية اشخاص بحادث مجسر كربلاء
17:22 | 2025-09-06
السوداني يعلن خطة تخص الدفاع المدني: بناء 100 مفرزة وتجهيز بـ340 عجلة جديدة
07:50 | 2025-08-27
الدفاع المدني ينقذ 5 أطفال ويخمد حريقا في شقة سكنية شرقي بغداد
07:57 | 2025-07-31
الدفاع المدني ترد على مزاعم عجزها عن إخماد حريق في البصرة
08:11 | 2025-09-17
الدفاع المدني
شتاء
مديرية الدفاع المدني
عبد الامير الشمري
السومرية نيوز
محسن كاظم علك
مديرية الدفاع
وزير الداخلية
سومرية نيوز
عبد الامير
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
صحيفة: المخابرات العراقية "انقذت حياة احمد الشرع" من محاولة اغتيال
أمن
34.13%
03:16 | 2025-09-19
صحيفة: المخابرات العراقية "انقذت حياة احمد الشرع" من محاولة اغتيال
03:16 | 2025-09-19
التربية تعلق على اعلان نتائج الدور الثاني للثالث متوسط والسادس الاعدادي
محليات
32.21%
06:37 | 2025-09-20
التربية تعلق على اعلان نتائج الدور الثاني للثالث متوسط والسادس الاعدادي
06:37 | 2025-09-20
ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة جديدة لعادل إمام
فن وثقافة
18.08%
13:24 | 2025-09-18
ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة جديدة لعادل إمام
13:24 | 2025-09-18
بداية "غير موفقة" مع دخول الخريف للعراق
محليات
15.58%
01:24 | 2025-09-19
بداية "غير موفقة" مع دخول الخريف للعراق
01:24 | 2025-09-19
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-19
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
الأكثر مشاهدة
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-19
لقطات
من اين بدأت تسمية "الشروگية"؟ | مايك السومرية
17:00 | 2025-09-18
لقطات
من اين بدأت تسمية "الشروگية"؟ | مايك السومرية
17:00 | 2025-09-18
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
اخترنا لك
ميسان.. القبض على أحد المشاركين بإطلاق نار على ملازم بمكافحة الإجرام
10:19 | 2025-09-20
المفوضية تصادق على الانتشار النهائي للتصويت العام والخاص والنازحين
07:55 | 2025-09-20
القضاء يبحث تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية ومدونة الأحكام الشرعية
07:45 | 2025-09-20
التربية تعلق على اعلان نتائج الدور الثاني للثالث متوسط والسادس الاعدادي
06:37 | 2025-09-20
حافلة تقل زوارا تنحرف عن مسارها في ذي قار (فيديو)
06:23 | 2025-09-20
المرور تحذر من ظاهرة قد تسبب كارثة في الشوارع العامة
05:29 | 2025-09-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.