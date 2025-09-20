العثور على 37 قطعة أثرية في ذي قار

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ إنه "من خلال الواجبات الأمنية المتواصلة والجولات التفتيشية على المواقع الأثرية، عثرت الآثار والتراث على (37) قطعة أثرية في ، تضمنت مجموعة من الأواني الفخارية التي تعود لفترات تاريخية قديمة، تم العثور عليها شمال المحافظة".وأضافت "عملية المحافظة جرت على القطع الأثرية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، قبل تسليمها للجهات المختصة، وبحضور ممثلين من مفتشية آثار ".