التربية: أكثر من 12 مليون طالب وتلميذ يلتحقون بالمدارس غداً

وقال المتحدث باسم الوزارة للوكالة الرسمية وتابعته إن "العام الدراسي الجديد سينطلق غداً الأحد بالتحاق أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب في مختلف المراحل الدراسية من الابتدائية وحتى الإعدادية"، مبيناً أن "عدد التلاميذ الجدد في الصف الأول الابتدائي تجاوز المليون و200 ألف طالب".وأضاف " أنهت جميع التحضيرات اللازمة لانطلاق العام الدراسي، وجهزت الكتب المدرسية، وصولاً إلى تهيئة المباني الدراسية وتوفير المستلزمات التربوية"، موضحاً أن "الكوادر التعليمية باشرت الدوام منذ الأول من أيلول الجاري؛ لضمان انسيابية انطلاق العام الدراسي".ولفت إلى أن "أكثر من 500 مدرسة ستدخل الخدمة تباعاً خلال العام الدراسي الحالي، بما يسهم في تقليل الزخم عن المدارس القائمة وتوفير بيئة تعليمية أفضل للتلاميذ والطلبة"، مؤكداً أن "الوزارة وضعت خطة متكاملة لتأمين استقرار العملية التربوية ومتابعة احتياجات المدارس في جميع المحافظات".