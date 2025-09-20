الصفحة الرئيسية
دولة عربية تعلن تأثرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541305-638939890829045941.jpeg
توجيهات حكومية تخص مهنة التوصيل بينها شمولهم بالضمان والتأمين
محليات
2025-09-20 | 14:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
330 شوهد
أصدر
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، السبت، توجيهات حكومية تخص مهنة التوصيل، منها شمول سائقي التوصيل بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وقال
مكتب السوداني
في بيان، "استقبل رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم السبت،
مجموعة من الشباب
العاملين في مجال خدمة التوصيل، بعد أن استقبل سيادته قبل أسبوعين رابطة اصحاب المطاعم في
بغداد
".
ورحب
السوداني
بالعاملين، وفق البيان ووصفهم بالمخلصين المجدين الذين رفضوا التقاعس وقدموا الخدمة لتوفير احتياجاتهم وعوائلهم، ومنهم من يحملون شهادات جامعية وتحدوا الظروف، مؤكداً ان العالم في تغير مستمر، وسوق العمل يشهد بروز مهن جديدة ومنها مهنة التوصيل، الذين وجد عدد كبير منها وسيلة للرزق، كما يحتاج المجتمع الى خدماتهم في مختلف القطاعات.
وأكد أن عشرات الآلاف من الشباب يعملون في هذا النشاط الجديد الذي فرضه سوق العمل واتساعه، وباتوا يشكلون قطاعاً واسعاً لذا تبرز مهمة الدولة لمتابعة ظروفهم وتأمين حقوقهم"، مشيرا الى أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي قد اشتمل عملهم، بوصفهم من (العاملين لحسابهم الخاص من أجل تأمين أوضاعهم).
ووجه السوداني وفق البيان بمجموعة من الإجراءات والتوجيهات الداعمة للعاملين في مهنة التوصيل، وهي تشكيل لجنة برئاسة احد مستشاري رئيس
مجلس الوزراء
وممثلين عن كل الجهات المعنية بملف هذه المهنة، تضع تصوراً شاملاً يتضمن جميع حقوق العاملين فيها ويؤمن حلولاً جذرية لكل ما يواجهونه من مشكلات.
وتضمنت ايضا "تشكيل رابطة أو اتحاد خاص بمهنة عاملي التوصيل، يتولى مهمة متابعة شؤونهم مع الجهات الحكومية المختصة، وإعداد مشروع تعديل
قانون العمل
ليتضمن تعريفاً قانونياً واضحاً لطبيعة عمل سائقي التوصيل، وعلاقتهم التعاقدية مع الشركات لضمان حقوقهم، وإدراج فئة "العمل الرقمي والمرن" ضمن مظلة الحماية القانونية، بما يشمل العاملين عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية.
كما تضمنت "إلزام الفرق التفتيشية التابعة لوزارة العمل بتنظيم زيارات عاجلة إلى جميع الشركات العاملة في مجال التوصيل، والاطلاع على أوضاعها القانونية وعلى عقودها مع العاملين، وإلزام دائرة تسجيل الشركات في
وزارة التجارة
، والشركة العامة للبريد والتوفير، بعدم منح رخص عمل أو تجديد إجازات الشركات ما لم تقدم ما يثبت تسجيل جميع العاملين معها ضمن مظلة الضمان الاجتماعي والصحي.
وتضمنت كذلك "شمول سائقي التوصيل بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وإلزام شركات التوصيل بإدراجهم ضمن برامج
وزارة العمل
، بما يضمن لهم الرعاية الصحية والتقاعدية، وإطلاق منصة حكومية عبر بوابة "أور" لتسجيل العاملين في قطاع التوصيل، لتوثيق بياناتهم وضمان حقوقهم، وتوفير الدعم القانوني المجاني لسائقي التوصيل المتضررين، من خلال محاكم العمل ومراكز المساعدة القانونية التابعة للدولة.
كذلك "فتح خط شكاوى مباشر في وزارة العمل لتلقي بلاغات السائقين، ومعالجة الانتهاكات بشكل فوري، وتوقيع الشركات عقوداً رسمية مع السائقين، تحت إشراف وتصديق وزارة العمل، وتوفيرها معدات السلامة الشخصية لجميع العاملين معها ضمن خدمة التوصيل، وإلزام الشركات نشر سياسات واضحة للأجور والخصومات على تطبيقاتها ومنصاتها، لضمان الشفافية ومنع الغموض في العلاقة التعاقدية، والتزامها دفع تعويضات لضحايا الحوادث أثناء العمل، وفق القانون".
التوجيهات شملت ايضا "تحديد الشركات الأجور لكل طلب توصيل وفقًا لمعايير المسافة والزمن في العقود، بما يضمن دخلاً عادلاً للسائقين، وتوقيع الشركات عقوداً عادلة تضمن حقوق العاملين، وتشمل تحديد ساعات الدوام، منح الإجازات، توفير شروط السلامة المهنية، الأمان الوظيفي، وضمانات التقاعد، وتصديقها من وزارة العمل.
وتابع بيان السوداني أن التوجيهات شملت "إصدار باجات تعريفية تحمل (باركود) خاص بمعلومات كل عامل، لتسهيل حركته في الشارع، والتعامل معه رسمياً من قبل الجهات الأمنية، والعمل على تحديد السرعة القصوى لسائقي التوصيل، بما لا يتجاوز المحددات المرورية، لضمان السلامة العامة، مع توجيه دوائر المرور كافة لتسهيل إجراءات تسجيل جميع الدراجات العاملة ضمن شركات التوصيل، مع تخفيض رسوم التسجيل، بما يتيح لجميع السائقين تسجيلها قانونياً".
