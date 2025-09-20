من هيت.. السامرائي يؤكد أهمية التواصل المباشر مع الأهالي

وقال مكتب في بيان، "زار رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السامرائي، عضو التحالف وطبان في قضاء هيت بمحافظة ، حيث جرى اللقاء بحضور عدد من وجهاء وأبناء القضاء".

وتناول اللقاء وفق البيان "شؤون هيت واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية التواصل المباشر مع الأهالي ودعم المبادرات الهادفة إلى تحسين واقع القضاء وتعزيز استقراره"، فيما عبّر الحضور عن "دعمهم لمشروع تحالف العزم وثقتهم في رؤيته واستحقاقات المرحلة المقبلة".