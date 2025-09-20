انتحار فتاة شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بانتحار فتاة شرقي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "اقدمت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما على تناول مادة سامة بدافع الانتحار".

وأضاف المصدر أن "الفتاة توفيت بعد نقلها المستشفى".