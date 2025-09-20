الصفحة الرئيسية
البيت الأبيض يكشف "مفاجأة" تخص اتفاق تيك توك
انتحار فتاة شرقي بغداد
محليات
2025-09-20 | 16:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
210 شوهد
أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بانتحار فتاة شرقي العاصمة
بغداد
.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، "اقدمت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما على تناول مادة سامة بدافع الانتحار".
وأضاف المصدر أن "الفتاة توفيت بعد نقلها المستشفى".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
تسجيل حالة انتحار في النهروان جنوب شرقي بغداد
05:21 | 2025-08-04
05:21 | 2025-08-04
شال ينهي حياة فتاة في بغداد
06:01 | 2025-08-15
القبض على فتاة قامت بتعنيف والدها وتصويره في بغداد
12:25 | 2025-07-26
12:25 | 2025-07-26
السيطرة على حريق اندلع في سوق "عريبة" شرقي بغداد
18:03 | 2025-09-19
18:03 | 2025-09-19
بغداد
انتحار
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
عاصم
سومر
السب
