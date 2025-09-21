قرع جرس المدارس إيذانًا ببدء العام الدراسي الجديد

نيوز- محلي

بدا العام الدراسي الجديد ، اليوم الاحد، بمشاركة أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب التحقوا بمدارسهم.

وانطلق العام الدراسي بالتحاق أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب في مختلف المراحل الدراسية من الابتدائية وحتى الإعدادية".

وبلغ عدد التلاميذ الجدد في الصف الأول الابتدائي اكثر من مليون و200 ألف طالب.

جاء ذلك بعدما أنهت جميع التحضيرات اللازمة لانطلاق العام الدراسي، حيث جهزت الكتب المدرسية، وصولاً إلى تهيئة المباني الدراسية وتوفير المستلزمات التربوية.