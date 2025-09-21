3 ملايين طالب انتشروا بشوارعها.. قائمة بازدحامات بغداد الان

نيوز-محليات



تشهد شوارع العاصمة ، مع حلول صباح اليوم الاحد، زخما مروريا متصاعدا، مع بدء العام الدراسي الجديد وتوجه 12 مليون طالب في الى المدارس، من بينهم حوالي 3 ملايين طالب في بغداد لوحدها.





وتزاحمت السيارات واضطرت الى الوقوف لطوابير طويلة مع بطئ في حركة السير او توفق تام في شوارع أخرى، وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:



شارع المطار وسريع



وجسر



ساحة وجسر الطابقين



وشارع المعتز



نفق وشارع يافا



شارع 14 تموز بين وتقاطع شارع 80



شارع شيخ معروف وشارع 6 وشارع حيفا



جسر باب المعظم وشارع وازقة مدينة الطب



شارع المشاتل ونفق النداء







شارع بورسعيد ومجسر



من الجسر العنكبوتي وسريع الدورة لغاية قرطبة



ازقة والكرادة وسلمان فائق



أبو نؤاس وكرادة داخل



سريع الدورة وجسر الدورة



شارع ونفق الزعفرانية



