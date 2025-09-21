رغم انخفاض العدد.. نسبة حالات الطلاق "غير مسبوقة" خلال اب

واظهرت بيانات ، بلوغ عدد حالات الطلاق في اب الماضي اكثر من 6 الاف حالة، مقابل 16 الف حالة زواج، ما يجعل نسبة الطلاق الى الزواج تبلغ 38%، وهي نسبة غير مسبوقة.

في تموز الماضي بلغت نسبة حالات الطلاق 32%، رغم ان عدد حالات الطلاق في تموز كان اكثر من حالات الطلاق في شهر اب، اي ان حالات الطلاق انخفضت، لكن نسبتها الى عدد حالات الزواج ارتفعت، وذلك بعد ان بدأت نسبة الطلاق بالانخفاض خلال الأشهر الماضية الى حدود 16 الى 19%.

بالمقابل، وطوال السنوات والاشهر الماضية كانت نسبة حالات الطلاق ثابتة في نسبيا وتبلغ في أسوأ الأحوال 25%، ولم يسبق ان ترتفع الى هذه النسبة البالغة 38%.