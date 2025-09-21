بعد الكاميرات.. "حصاد المخالفات المرورية" يرتفع 160% مقارنة بالعام الماضي

وقال مدير المرور الفريق عدي سمير، إن “انخفاض حوادث المرور يعود إلى الانتشار المكثّف لرجال المرور ودورياتهم، إضافةً إلى الفلاتر المروريَّة المنتشرة على الطرق الخارجيَّة، واستخدام الرادارات والكاميرات الذكيَّة التي كان لها أثر واضح في تعزيز السلامة المرورية".‏وأشار الفريق سمير إلى أن تعتمد خططاً متجدِّدةً، لرصد المخالفات وتحليل أسباب الحوادث، لاسيما المتكررة منها في مناطق محدَّدةٍ، من أجل وضع المعالجات المناسبة، بحسب صحيفة الصباح.‏وفيما يتعلّق بالمخالفات المرورية، أكد سمير أنّ معدّلاتها اليومية تتراوح بين (20 إلى 25) ألف مخالفةٍ في عموم ، مشيرا إلى أنَّ أغلبها تتعلّق بالسرعة، القيادة من دون إجازة سوق، وعدم الالتزام بالإشارات الضوئية، مبيِّناً أنَّ هذه المخالفات يتمّ رصدها عبر الكاميرات والرادارات إلى جانب الانتشار الميداني للمرور في والمحافظات.ووفقًا لهذه الإحصائية، فهذا يعني ان عدد المخالفات المرورية خلال عام كامل ستبلغ بين 7 الى 9 ملايين مخالفة مرورية خلال عام، وهذا يعني انها اكبر بنسبة 160% من المخالفات المرورية للعام الماضي 2024 والتي بلغت حينها 3 ملايين مخالفة مرورية فقط.