التربية تسمح للطلبة المتغيبين عن درس أو درسين بأداء امتحانات الدور الثاني بعد نهايتها

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، " حصلت موافقة وزير التربية السماح لطلبة وتلاميذ المراحل غير المنتهية من المتغيبين في ( درس واحد او درسين فقط )ضمن أيام امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسي (2024-2025) من ادائها في نهاية الامتحانات".