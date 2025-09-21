بغداد تعاني عجزاً كهربائياً يتجاوز 50%.. و12 ألف ميغاواط حاجة العاصمة الفعلية

وأفاد رئيس والغاز بالمجلس، علي الزركاني، بأن وزارة الكهرباء تجهز العاصمة حاليا بخمسة آلاف و500 ميغاواط، مقابل حاجتها الفعلية البالغة 12 ألف ميغاواط، لتتمكن من التشغيل على مدار الـ 24 ساعة يوميا، أي أنها تعاني من نقص بالطاقة المجهزة يتجاوز الـ 50 المئة.وأشار إلى ضرورة النظر في توزيع الكهرباء بما يضمن حصة عادلة لبغداد التي يتجاوز سكانها 13 مليون نسمة، وعده رقما ضخما يتطلب تقديم خدمات في مجالات البنى التحتية كافة، فضلا عن أن التوسع العشوائي وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، أسهما بزيادة الطلب على الكهرباء، مقابل الغبن الواضح في حصتها الحالية من الطاقة.وتابع الزركاني، أن مناطق وحدها تضم أهم المناطق التجارية والاقتصادية والحكومية بالعاصمة، إضافة إلى احتوائها على كثافة سكانية عالية، إذ يصل عدد ساكني بعض مناطقها إلى مليون نسمة، وهو ما يعادل عدد سكان بعض المحافظات، فضلًا عن أن تعد تجمعا سكانيا ضخما، وقسمت إداريا إلى قضاء ونواح عدة.وأوضح الزركاني، أن هذا العجز في تجهيز الطاقة، تسبب في الحاجة إلى المولدات كبديل لنقص الطاقة، واصفا ملف المولدات، بأنه كبير ومعقد بسبب عدم استقرار تجهيز الطاقة، ما دعا المجلس خلال المدة الماضية، إلى تحديد تسعيرة عادلة للأمبير ومتابعة عمل المولدات ميدانيا ومعاقبة المخالفين، منوها بأن الحل النهائي لهذا الملف يكمن في زيادة حصة من الكهرباء الوطنية، إضافة إلى تطوير شبكات التوزيع، وهو الأمر الذي تعمل اللجنة على متابعته مع الجهات الحكومية المختصة، لمعالجته بأسرع وقت.