الجامعة العربية والأمم المتحدة تجتمعان في بغداد.. نقاش حول تطوير سياحة العراق

وذكرت رابطة لتنشيط السياحة في ، في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تحت شعار (الإحصاءات السياحية: استدامة وازدهار وتنافس) وبرعاية رئيس ووزارة الثقافة والسياحة والآثار وممثلين من ومنظمة والمؤسسات المختصة في القطاع السياحي والوزارات ذات العلاقة، شاركت رابطة الرافدين لتنشيط السياحة في العراق في ملتقى الإحصاء السياحي بدورته الثالثة، والذي يقام في العاصمة ".وقال داود شمو، الرافدين لتنشيط السياحة في العراق، أن "انطلاق فعاليات الملتقى العربي يمثل نقطة انطلاق نحو إحصاءات مستدامة سوف تساهم في تعزيز القطاع السياحي في العراق".وذكر داود أن "الملتقى شهد مشاركة واسعة من الجامعة العربية وعدد كبير من والأجنبية، وأن إقامة مثل هذه الملتقيات والنشاطات السياحية المتنوعة هي استكمال لدور البرنامج الحكومي للدولة، برئاسة ، الذي جعل أبواب السياحة مفتوحة أمام القطاع السياحي العربي والأجنبي، وفتح أبواب الفرص الاستثمارية في بلدنا العزيز وإبراز أهم المعالم الأثرية والثقافية والتاريخية في أرض بلاد الرافدين".