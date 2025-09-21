للحد من التحرش وضمان أمن الطلبة.. دوريات شرطة قرب مدارس النجف

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "تنفيذًا لتوجيهات وبإشراف مباشر من قائد شرطة اللواء الحقوقي ذياب شرعت مديرية شرطة الكوفة بأمرة اللواء الحقوقي عدي صاحب السلطاني بكافة توابعها مع بداية العام الدراسي الجديد بتنفيذ زيارات ميدانية إلى المدارس وحضور احتفالات انطلاق العام الدراسي".وأضافت القيادة، أن "الحملة تضمنت فعاليات توعوية استهدفت أبناءنا الطلبة للتعريف بمخاطر وتعزيز مفاهيم الأمن المجتمعي، فضلًا عن حثهم على الاستفادة من رقم الاستجابة المجتمعية (911) للإبلاغ عن أي حالات طارئة أو مواقف تستوجب التدخل الأمني الفوري".وتابعت القيادة، أن "دوريات النجدة باشرت التواجد بشكل دوري أثناء دخول الطلبة وخروجهم من المدارس، وذلك للحد من حالات التحرش وضمان أجواء آمنة لأبنائنا، فيما شملت المبادرة أيضًا توزيع الورود على الطلبة لإضفاء أجواء من البهجة والسرور في يومهم الدراسي الأول".