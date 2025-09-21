التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الكهرباء 2024: توسع في البنية.. وطلب يتجاوز الحدود

يأتي ذلك استجابة لارتفاع الطلب على نتيجة النمو السكاني والاقتصادي، فضلًا عن التوسع في المشروعات العمرانية والصناعية.وبحسب التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الكهرباء العراقية 2024، - نشرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) - فإن واصلَ العام الماضي تنفيذ خطط توسعية لزيادة أطوال خطوط النقل وعدد محطات التحويل، بما ينعكس على استقرار التغذية الكهربائية وتقليص نِسب الانقطاعات.وتؤدي الشركات العامة لنقل الطاقة دورًا محوريًا في العملية، إذ تستلم الكهرباء المنتجة من المحطات عبر خطوط الضغط العالي والفائق، ثم تحوّلها إلى مستويات جهد أدنى لتزويد شركات التوزيع.وفي الوقت نفسه، يتولى مركز السيطرة الوطني عبر دائرة التشغيل والتحكم متابعة كميات الطاقة وضمان توازن الأحمال بين مختلف المناطق.كشفت البيانات أن الطول الإجمالي لخطوط نقل الكهرباء في العراق "ذات الجهد 400 كيلوفولت" بلغ 6461 كيلومترًا، موزعة على 110 خطوط، أمّا خطوط الجهد 132 كيلوفولت فقد وصلت أطوالها إلى نحو 17.9 مليون كيلومترًا موزعة على 846 خطًا.وتوزعت أطوال الخطوط بين شركات النقل الأربع:ويشير هذا التوزيع إلى أن المناطق الوسطى والجنوبية تستحوذ على النصيب الأكبر من البنية التحتية للنقل، بما يعكس حجم الطلب في تلك المحافظات الصناعية والسكانية الكثيفة.سجلت شبكة الكهرباء في العراق توسعًا ملحوظًا في محطات التحويل خلال 2024، إذ بلغ مجموعها 371 محطة بطاقة تصميمية كلّية بلغت 103.080 ميغافولت أمبير.وتوزعت المحطات بحسب الجهد كالآتي:وعلى مستوى المحافظات، جاءت في الصدارة بعدد 96 محطة بطاقة إجمالية 26.297 ميغا فولت أمبير، تلتها بـ69 محطة بطاقة 18.530 ميغا فولت أمبير، ثم بـ32 محطة بطاقة 8.723 ميغا فولت أمبير.أمّا محافظات مثل وكربلاء وصلاح الدين وكركوك، فسجلت ما بين 12 و15 محطة فقط، في حين تذيّلت القائمة بـ9 محطات فقط.بعد مرحلة النقل، تتولى شركات التوزيع مسؤولية إيصال الكهرباء للمشتركين عبر شبكات الجهد 33 و11 كيلوفولت.وتخدم هذه الشبكات أكثر من 3 ملايين مشترك موزعين على أصناف الاستهلاك المختلفة: المنزلي، والتجاري، والصناعي، والزراعي، والحكومي.وتعمل 5 شركات عامة على تغطية جميع أنحاء البلاد: كهرباء الجنوب، الأوسط، الوسط، الشمال، بغداد، كما تنتشر مراكز سيطرة خاصة بالتوزيع في جميع المحافظات، ويتابع مركز النظم بيانات الاستهلاك عبر قراءة المقاييس وإصدار قوائم المشتركين.أظهرت البيانات أن إجمالي السعة التصميمية لمحطات التحويل (11/33 كيلوفولت) بلغ 57.609 ميغافولت أمبير حتى نهاية 2024، موزعة على 1.270 محطة، على النحو التالي:ويمثّل هذا التنوع في المحطات جزءًا من استراتيجية الوزارة لتعزيز مرونة شبكة الكهرباء في العراق وضمان سرعة الاستجابة للأعطال أو الأحمال المفاجئة.أظهرت بيانات شركات التوزيع تباينًا لافتًا في ذروة الأحمال بين المحافظات خلال 2024، إذ سجلت بغداد والبصرة أعلى المعدلات، ما يعكس الكثافة السكانية والاقتصادية فيهما.يكشف التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الكهرباء العراقية لعام 2024 أداء شركات الوزارة وطبيعة عملها ودورها في دعم المنظومة الكهربائية وتجهيز الكهرباء للمواطنين ضمن برنامج التنمية المستدامة للطاقة الكهربائية.وبفضل ما يقدّمه من تفاصيل وأرقام، يدعم التقرير جهود التخطيط واتخاذ القرار في قطاع الكهرباء العراقي، إذ يتضمن بيانات مفصلة عن محطات الإنتاج، وكميات الإنتاج، والطاقة الكهربائية المستوردة من دول الجوار، وشبكات التوزيع وخطوط نقل الطاقة، ما يجعل منه مرجعًا شاملًا لرصد أداء قطاع الكهرباء خلال العام.وتعكس هذه البيانات أن شبكة الكهرباء في العراق تشهد عملية تطوير تدريجية عبر توسعة خطوط النقل ومحطات التحويل والتوزيع، ومع ذلك، فإن تفاوت أحمال الذروة بين المحافظات يُبرز الحاجة إلى خطط أكثر شمولًا لتحقيق التوازن وتفادي الاختناقات.كما سيشكّل استمرار العمل على تعزيز قدرات التوزيع وتحسين الشبكات عاملًا رئيسًا بتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في العراق، وضمان استقرار الإمدادات خلال أوقات الذروة في المواسم الصيفية المقبلة.