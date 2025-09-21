Alsumaria Tv
التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الكهرباء 2024: توسع في البنية.. وطلب يتجاوز الحدود

محليات

2025-09-21 | 06:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الكهرباء 2024: توسع في البنية.. وطلب يتجاوز الحدود
105 شوهد

السومرية نيوز – محليات

شهدت شبكة الكهرباء في العراق خلال عام 2024 تطورات "بارزة" على صعيد نقل الطاقة وتوزيعها، في إطار جهود تحديث البنية التحتية وتحسين كفاءة الإمدادات لمختلف المحافظات.

يأتي ذلك استجابة لارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية نتيجة النمو السكاني والاقتصادي، فضلًا عن التوسع في المشروعات العمرانية والصناعية.

وبحسب التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الكهرباء العراقية 2024، - نشرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) - فإن العراق واصلَ العام الماضي تنفيذ خطط توسعية لزيادة أطوال خطوط النقل وعدد محطات التحويل، بما ينعكس على استقرار التغذية الكهربائية وتقليص نِسب الانقطاعات.

وتؤدي الشركات العامة لنقل الطاقة دورًا محوريًا في العملية، إذ تستلم الكهرباء المنتجة من المحطات عبر خطوط الضغط العالي والفائق، ثم تحوّلها إلى مستويات جهد أدنى لتزويد شركات التوزيع.

وفي الوقت نفسه، يتولى مركز السيطرة الوطني عبر دائرة التشغيل والتحكم متابعة كميات الطاقة وضمان توازن الأحمال بين مختلف المناطق.

خطوط نقل الكهرباء في العراق
كشفت البيانات أن الطول الإجمالي لخطوط نقل الكهرباء في العراق "ذات الجهد 400 كيلوفولت" بلغ 6461 كيلومترًا، موزعة على 110 خطوط، أمّا خطوط الجهد 132 كيلوفولت فقد وصلت أطوالها إلى نحو 17.9 مليون كيلومترًا موزعة على 846 خطًا.

وتوزعت أطوال الخطوط بين شركات النقل الأربع:
الشمال: 149 خطًا بطول 3.966.35 كيلومترًا.
الوسطى: 319 خطًا بطول 6.194.839 كيلومترًا.
الفرات الأوسط: 126 خطًا بطول 2.246.361 كيلومترًا.
الجنوب: 252 خطًا بطول 5.588.268 كيلومترًا.

ويشير هذا التوزيع إلى أن المناطق الوسطى والجنوبية تستحوذ على النصيب الأكبر من البنية التحتية للنقل، بما يعكس حجم الطلب في تلك المحافظات الصناعية والسكانية الكثيفة.

توسع شبكة الكهرباء في العراق
سجلت شبكة الكهرباء في العراق توسعًا ملحوظًا في محطات التحويل خلال 2024، إذ بلغ مجموعها 371 محطة بطاقة تصميمية كلّية بلغت 103.080 ميغافولت أمبير.

وتوزعت المحطات بحسب الجهد كالآتي:
132 كيلوفولت: 317 محطة بطاقة 56.757 ميغافولت أمبير.
400 كيلوفولت: 54 محطة بطاقة 46.350 ميغافولت أمبير.

وعلى مستوى المحافظات، جاءت بغداد في الصدارة بعدد 96 محطة بطاقة إجمالية 26.297 ميغا فولت أمبير، تلتها البصرة بـ69 محطة بطاقة 18.530 ميغا فولت أمبير، ثم نينوى بـ32 محطة بطاقة 8.723 ميغا فولت أمبير.

أمّا محافظات مثل النجف وكربلاء وصلاح الدين وكركوك، فسجلت ما بين 12 و15 محطة فقط، في حين تذيّلت المثنى القائمة بـ9 محطات فقط.

دور شركات التوزيع
بعد مرحلة النقل، تتولى شركات التوزيع مسؤولية إيصال الكهرباء للمشتركين عبر شبكات الجهد 33 و11 كيلوفولت.

وتخدم هذه الشبكات أكثر من 3 ملايين مشترك موزعين على أصناف الاستهلاك المختلفة: المنزلي، والتجاري، والصناعي، والزراعي، والحكومي.

وتعمل 5 شركات عامة على تغطية جميع أنحاء البلاد: كهرباء الجنوب، الفرات الأوسط، الوسط، الشمال، بغداد، كما تنتشر مراكز سيطرة خاصة بالتوزيع في جميع المحافظات، ويتابع مركز النظم بيانات الاستهلاك عبر قراءة المقاييس وإصدار قوائم المشتركين.

محطات التحويل العاملة في شبكات التوزيع
أظهرت البيانات أن إجمالي السعة التصميمية لمحطات التحويل (11/33 كيلوفولت) بلغ 57.609 ميغافولت أمبير حتى نهاية 2024، موزعة على 1.270 محطة، على النحو التالي:

901 محطة ثابتة بسعة 48.186 ميغافولت أمبير.
197 محطة متنقلة بسعة 4.642 ميغافولت أمبير.
172 محطة مسبقة الصنع (E-House) بسعة 4.781 ميغافولت أمبير.

ويمثّل هذا التنوع في المحطات جزءًا من استراتيجية الوزارة لتعزيز مرونة شبكة الكهرباء في العراق وضمان سرعة الاستجابة للأعطال أو الأحمال المفاجئة.

أحمال الذروة في 2024
أظهرت بيانات شركات التوزيع تباينًا لافتًا في ذروة الأحمال بين المحافظات خلال 2024، إذ سجلت بغداد والبصرة أعلى المعدلات، ما يعكس الكثافة السكانية والاقتصادية فيهما.

توزيع كهرباء بغداد: بلغت ذروة الحمل في الكرخ 5.325 ميغاواط يوم 27 أغسطس/آب، وفي الرصافة 2.750 ميغاواط يوم 21 يوليو/تموز، بينما سجلت منطقة الصدر 3.650 ميغاواط يوم 24 يوليو/تموز.

توزيع كهرباء الوسط: سجلت ديالى 1.045 ميغاواط في 30 أغسطس/آب، وواسط 1.070 ميغاواط في 23 أغسطس/آب، بينما تفاوتت الأحمال في الأنبار بين 248 و539 ميغاواط.

توزيع الشمال: بلغت ذروة نينوى 1.937 ميغاواط يوم 28 مارس/آذار، وكركوك 1.190 ميغاواط في 16 يناير/كانون الثاني، وصلاح الدين 1.145 ميغاواط في 2 مايو/أيار.

توزيع الفرات الأوسط: سجلت كربلاء 1.603 ميغاواط يوم 21 أغسطس/آب، والنجف 1.371 ميغاواط يوم 31 أغسطس/آب، وبابل 1.301 ميغاواط يوم 18 أغسطس/أب، في حين كانت الديوانية الأدنى بـ773 ميغاواط يوم 19 أغسطس/آب.

توزيع الجنوب: تصدرت البصرة القائمة بواقع 5.050 ميغاواط يوم 8 أغسطس/آب، تلتها ذي قار بـ2.020 ميغاواط في 10 أغسطس/آب، ثم ميسان بـ1.353 ميغاواط يوم 13 يوليو/تموز، في حين سجلت المثنى أدنى مستوى عند 841 ميغاواط يوم 19 يونيو/حزيران.

التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الكهرباء العراقية 2024
يكشف التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الكهرباء العراقية لعام 2024 أداء شركات الوزارة وطبيعة عملها ودورها في دعم المنظومة الكهربائية وتجهيز الكهرباء للمواطنين ضمن برنامج التنمية المستدامة للطاقة الكهربائية.

وبفضل ما يقدّمه من تفاصيل وأرقام، يدعم التقرير جهود التخطيط واتخاذ القرار في قطاع الكهرباء العراقي، إذ يتضمن بيانات مفصلة عن محطات الإنتاج، وكميات الإنتاج، والطاقة الكهربائية المستوردة من دول الجوار، وشبكات التوزيع وخطوط نقل الطاقة، ما يجعل منه مرجعًا شاملًا لرصد أداء قطاع الكهرباء خلال العام.

وتعكس هذه البيانات أن شبكة الكهرباء في العراق تشهد عملية تطوير تدريجية عبر توسعة خطوط النقل ومحطات التحويل والتوزيع، ومع ذلك، فإن تفاوت أحمال الذروة بين المحافظات يُبرز الحاجة إلى خطط أكثر شمولًا لتحقيق التوازن وتفادي الاختناقات.

كما سيشكّل استمرار العمل على تعزيز قدرات التوزيع وتحسين الشبكات عاملًا رئيسًا بتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في العراق، وضمان استقرار الإمدادات خلال أوقات الذروة في المواسم الصيفية المقبلة.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 

التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الكهرباء 2024

توسع في البنية.. وطلب يتجاوز الحدود

الطاقة الكهربائية

السومرية نيوز

الفرات الأوسط

سومرية نيوز

صلاح الدين

الديوانية

السومرية

الرصافة

اخترنا لك
صدمة جديدة في سنجار: اكتشاف مقبرة جماعية رقم 93 لضحايا "داعش"
07:01 | 2025-09-21
المفوضية تصدر عدة تعديلات على نظام الحملات الانتخابية (وثيقة)
06:37 | 2025-09-21
للحد من التحرش وضمان أمن الطلبة.. دوريات شرطة قرب مدارس النجف
06:18 | 2025-09-21
الجامعة العربية والأمم المتحدة تجتمعان في بغداد.. نقاش حول تطوير سياحة العراق
04:57 | 2025-09-21
بين الطموح والواقع.. هل تنجح بغداد بجذب المستثمرين لمشاريع الطاقة النظيفة؟
04:33 | 2025-09-21
بغداد تعاني عجزاً كهربائياً يتجاوز 50%.. و12 ألف ميغاواط حاجة العاصمة الفعلية
03:50 | 2025-09-21

