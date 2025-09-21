صدمة جديدة في سنجار: اكتشاف مقبرة جماعية رقم 93 لضحايا "داعش"

وقال تحسين شيخ كالو، إن الفرق المتخصصة "عثرت على المقبرة في منطقة الجزيرة جنوب ، حيث تم استخراج رفات أحد الضحايا والتعرف على هويته، فيما تتواصل أعمال التنقيب وسط توقعات بالعثور على مزيد من الضحايا الذين قُتلوا على يد منذ عام 2014".وأضاف أن "غالبية ضحايا هذه المقابر من النساء والأطفال، وقد جرى إعدامهم جماعياً"، مؤكداً أن ما تم اكتشافه حتى الآن "يمثل جزءاً صغيراً من حجم الكارثة، إذ لايزال آلاف الإيزيديين في عداد المفقودين".وشدد كالو على أن "استمرار عمليات الحفر والتحقيقات الدقيقة قد يكشف عن المزيد من المقابر، الأمر الذي يسلّط الضوء مجدداً على حجم الجرائم التي ارتكبها داعش بحق الإيزيديين في سنجار ومحيطها".ومنذ تحرير سنجار عام 2015، تواصل الفرق المحلية والدولية عمليات البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية التي خلّفها "داعش"، والتي تكشف مع كل اكتشاف جديد حجم الكارثة الإنسانية التي لحقت بالإيزيديين.