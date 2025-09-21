التعليم تعلن نتائج قبول المعلمين المجازين دراسيا والموظفين المتميزين

وبحسب بيان الوزارة، تتضمن نتائج القناة العامة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة قبول (506) طالبا ضمن القناة العامة فيما اشتملت نتائج قبول ذوي الشهداء على (42) طالبا.وفي سياق متصل أعلنت الوزارة نتائج قبول الموظفين المتميزين من خريجي المعاهد من حملة شهادة الدبلوم التقني وخريجي الدراسة الإعدادية في الجامعات والكليات على وفق التخصصات المناظرة.وتتضمن النتائج المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة قبول (230) طالبا بواقع (215) طالبا ضمن القناة العامة و(15) طالبا ضمن قناة ذوي الشهداء.