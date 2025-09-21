محتوى هابط.. إجراءات قانونية ضد "جلال الزين" بتهمة الإساءة للقرآن الكريم

– محليات



اتخذت لجنة مكافحة المحتوى الهابط في ، اليوم الاحد، الإجراءات القانونية بحق المدعو ، وذلك لقيامه بالإساءة إلى .

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، ان لجنة مكافحة المحتوى الهابط في اتخذت الإجراءات القانونية بحق المدعو ، وذلك لقيامه بالإساءة إلى .

كشف مدونون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام المدعو "جلال " في إحدى حفلاته، بالغناء باستخدام آيات من سورة الفلق وتحريف كلماتها. واعتبر المدونون هذا الفعل إهانة وتطاولاً واستخفافاً بالقرآن الكريم، وطالبوا باتخاذ إجراءات قانونية ضده.

وجلال الزين هو فنان عراقي من مواليد 1989، في ، اشتهر بأغانيه السريعة، كما أنه ساهم بالغناء لمتظاهري "تشرين" في ، الأمر الذي ساهم بتصاعد شعبيته.