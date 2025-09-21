السوداني يؤكد على استخدام الطاقة الشمسية في مشاريع الإسكان

وقال خلال افتتاحه المرحلة الأولى من المشروع عبر دائرة تلفزيونية وتابعته ، إن "مشروع محطة للطاقة الشمسية يعدّ الأول من نوعه في "، مبيناً أن "كربلاء بوابة الإنجازات الخدمية والتنموية".وأضاف أنه "خلال الشهرين المقبلين سنصل إلى 75 ميغاواط من الطاقة الشمسية"، مؤكداً على "ضرورة وجود طاقة شمسية في كل مشاريع الإسكان