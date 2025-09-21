سجاد سالم: قرارات لجنة التحقيق بفاجعة الكوت أقل ما يقدم للضحايا

وقال سالم في منشور على حسابه في موقع (إكس) وتابعته : "نؤكد تأييدنا لقرارات بفاجعة ، وهذا أقل ما يمكن تقديمه أمام دماء ضحايا وصرخات ذويهم".وأضاف "الان يأتي دور القضاء لمحاسبة المقصرين والمتسببين وفق الإجراءات القضائية، وصولًا إلى إصدار الأحكام التي تنصف الضحايا وعوائلهم".ودعا عضو " المختصة إلى استئناف عملها وإكمال تحقيقاتها بعد صدور نتائج التحقيقات الحكومية، ضمانًا لكشف الحقيقة كاملة ومنع تكرار مثل هذه الكوارث".