ضبط حاويات تضم مواد كيميائية وسيارات مخالفة بميناء أم قصر

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "مديرية منفذ ميناء الأوسط تمكنت بناء على المعلومات الواردة من العراقي وتنفيذاً لقرار قاضي تحقيق محكمة ام قصر، من ضبط (41) حاوية تحتوي (مواد أولية كيميائية، حبيبات بلاستيك، مواد منزلية، ملابس مستعملة، أثاث متنوعة، ألعاب أطفال، أدوات احتياطية ، وسيارات مختلفة الأنواع بعضها المسموح، آليات انشائية مفككة) جميعها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".وأشارت إلى "تشكيل لجنة بالتعاون مع مركز الكمرك وتم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة الحاويات إلى مركز شرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".