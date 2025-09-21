وزارتان عراقيتان توجهان نداء انسانياً لجميع العراقيين بالداخل والخارج

وقالت الوزارة في بيان تلقته ، انها "ووزارة الخارجية تدعوان المواطنين في داخل وخارجه، من تتوفر لديهم معلومات عن مواقع دفن مفترضة لمفقودين عراقيين وكويتيين داخل الأراضي العراقية أو جراء حرب الثانية عام 1991 من خلال التواصل مع السفارات والقنصليات العراقية في الخارج، أو الاتصال على رقم الخط الساخن والبريد الإلكتروني لمديرية حقوق الإنسان في ، وكذلك أرقام ورقم الهاتف المجاني لبعثة في وأرقام هواتف في بغداد والقنصلية الكويتية في محافظتي وأربيل".وأضافت انه "سيتم تخصيص مكافأة مالية لمن يُدلي بمعلومات مُجدية توصلنا إلى نتائج إيجابية على أرض الواقع".في وزارة الدفاع (07901945476)البريد الإلكتروني للمديرية أعلاه(hmr-dir@mod.mil.iq)العراقية (07901935622)(07901935623)(07704425086)السفارة الكويتية في بغداد (07802604124)في (07511745555)القنصلية الكويتية في البصرة (07828000066)الرقم المجاني لبعثة للصليب الأحمر في بغداد (80022222)