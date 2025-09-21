بالوثائق.. مجلس بغداد يلزم أصحاب المولدات بتجهيز المدارس 20 امبيرا مجاناً

وجاء في بيان للمجلس تلقته ، انه "لمقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى أحكام البند (ثالثاً) من المادة (7) من غير المنتظمة في إقليم المرقم بـ (21) لسنة 2008 (المعدل) وانطلاقاً من مسؤولية في رعاية قطاع التربية والتعليم وتوفير البيئة الملائمة للطلبة وبالنظر للازمة المستمرة في تجهيز ، قرر مجلس ما يأتي:اولاً :- الزام أصحاب المولدات الكهربائية (الاهلية والحكومية المجازة بتجهيز الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لمواقعهم بالكهرباء وبسعة (20) امبيرا مجاناً لكل مدرسة خلال أوقات الدوام الرسمي (الصباحي والمسائي) وبالتناوب مع تجهيز الكهرباء الوطنية.ثانياً :- تلتزم الوحدات هذا القرار والاشراف المباشر على المدارس الواقعة ضمن حدودهم الجغرافية وبالتنسيق مع أصحاب المولدات.ثالثاً : - يلزم مختارو المناطق بمتابعة تجهيز المدارس بالكهرباء ورفع تقارير شهرية الــى الوحدة الإدارية المختصة تتضمن أسماء المدارس المجهزة وأصحاب المولدات الملتزمين.رابعاً :- في حال امتناع أصحاب المولدات عن تجهيز المدارس بالكهرباء يعتبر ذلك مخالفة قانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحقهم وفق التعليمات النافذة.خامساً : تكافئ الجهات ذات العلاقة أصحاب المولدات المتعاونين والملتزمين بتجهيز المدارس من خلال مخاطبة المنتجات النفطية لزيادة حصصهم من الوقود دعماً لجهودهم.سادساً :- تشكيل لجنة مشتركة من والغاز ولجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة ومديريات التربية ( تتولى مهمة الرقابة والمتابعة والتنفيذ والتنسيق بين الأطراف المعنية ورفع تقارير شهرية الى مجلس المحافظة.