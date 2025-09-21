الصفحة الرئيسية
صلاح الدين.. "التقرب من صدام حسين" كابوس يلاحق أهالي العوجة
محليات
2025-09-21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
463 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اعلن مجلس شيوخ عشائر
صلاح الدين
، اليوم الاحد، ان تهمة "التقرب من
صدام
حسين" هو كابوس يلاحق أهالي
العوجة
.
ونقلت
صحيفة الشرق الأوسط
اللندنية عن المتحدث باسم مجلس شيوخ عشائر
صلاح الدين مروان
الجبارة، قوله ان "لعبة القرب من
صدام حسين
، ما زالت تلاحق سكان
العوجة
وأقاربه من عشيرة البيجات (البو ناصر)".
وأضاف "الكثير من الموافقات صدرت سابقا تسمح بعودة سكان العوجة، لكنها غالباً ما قوبلت برفض قاطع من قِبَل القوات المسيطرة على المنطقة"، موضحا ان "الموافقة الأخيرة قد تكون مختلفة هذه المرة ويسمح فعلاً بعودة السكان، لأن قضية العوجة تحظى باهتمام سياسي محلي وإقليمي".
ويرى الجبارة أن "السماح بعودتهم ستكون له آثار إيجابية، وسيقابل بترحيب كثيرين في
محافظة صلاح الدين
، وهو مناسبة لطي صفحة الماضي الأليم"، لافتا الى انه "بإمكان السلطات التأكد من سلامة موقف العائدين الأمني، وعدم تورط بعضهم بأعمال عنف من خلال مرورهم بالفلاتر الأمنية التي تقوم بها الأجهزة المختصة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
