نداء للعراقيين.. "اطفئوا وسائل التبريد"

وقال في تصريح تابعته ، إن "أجواء باردة أكثر من المعتاد، تستوجب إطفاء وسائل التبريد نتيجة لانخفاض درجات الحرارة الصغرى إلى أوائل العشرينيات في كافة مدن البلاد وفي بعض المناطق قد تسجل 19 مئوية ومن بينها العاصمة ، وذلك خلال ساعات ليل الاثنين وساعات فجر يوم الثلاثاء المقبل".وأضاف، "يُعزى السبب الرئيسي للانخفاض في درجات الحرارة، إلى ازدياد حدّة تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للحوض العلوي البارد على الأجواء العراقية، كما نتوقع أن يستمر الانخفاض لغاية يوم الأربعاء المقبل".