Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
التعادل يحسم ديربي بغداد بين الزوراء والطلبة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

إحصائية رسمية بعدد المنتسبين المشمولين بالتصويت الخاص

محليات

2025-09-21 | 13:40
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إحصائية رسمية بعدد المنتسبين المشمولين بالتصويت الخاص
المصدر:
واع
226 شوهد

السومرية نيوز – محلي
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، أن عدد الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، يبلغ نحو 1,313,980 ناخبًا من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية نبراس أبو سودة في تصريح للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "التصويت الخاص سيُجرى قبل التصويت العام بـ48 ساعة، وذلك نظرًا لطبيعة عمل الفئات المشمولة بهذا التصويت، والتي ستكون مسؤولة عن تأمين العملية الانتخابية في يوم الاقتراع العام".
وأضافت، أن "التصويت الخاص يشمل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وجميع التشكيلات العسكرية والأمنية"، مشيرة إلى، أن "هؤلاء سيُدلون بأصواتهم في مراكز اقتراع خاصة حددتها المفوضية مسبقًا، وليس في مراكز الاقتراع التابعة لمناطق سكناهم، وذلك تماشيًا مع أماكن انتشار قطعاتهم العسكرية".
وأوضحت، أن "بطاقات التصويت البايومترية الخاصة بهم مرمّزة بشكل يميزهم عن باقي الفئات، وتُسحب منهم مباشرة بعد الإدلاء بأصواتهم، وتُعاد إليهم لاحقًا، كما يتم تعطيل هذه البطاقات لمدة 72 ساعة بعد التصويت، كإجراء قانوني يخص هذه الفئة فقط".
وبخصوص أعداد الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، كشفت أبو سودة أن "عددهم يبلغ نحو 1,313,980 ناخبًا من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية، أما عدد النازحين المتواجدين في المخيمات، فبلغ 26,538 ناخبًا".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
Play
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
Play
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
عشرين
Play
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
Play
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
Play
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Play
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
Play
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
Play
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Play
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
Play
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
علناً
Play
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Play
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Play
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
الأكثر مشاهدة
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
Play
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
Play
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
عشرين
Play
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
Play
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
Play
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Play
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
Play
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
Play
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Play
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
Play
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
لقطات
Play
لقطات
من اين بدأت تسمية "الشروگية"؟ | مايك السومرية
17:00 | 2025-09-18
Play
من اين بدأت تسمية "الشروگية"؟ | مايك السومرية
17:00 | 2025-09-18
علناً
Play
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Play
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18

اخترنا لك
نداء للعراقيين.. "اطفئوا وسائل التبريد"
13:12 | 2025-09-21
صلاح الدين.. "التقرب من صدام حسين" كابوس يلاحق أهالي العوجة
12:53 | 2025-09-21
بالوثائق.. مجلس بغداد يلزم أصحاب المولدات بتجهيز المدارس 20 امبيرا مجاناً
12:06 | 2025-09-21
"اغلقوا الأبواب والشبابيك".. الغبار يتقدم نحو هذه المحافظات
11:45 | 2025-09-21
وزارتان عراقيتان توجهان نداء انسانياً لجميع العراقيين بالداخل والخارج
10:08 | 2025-09-21
انخفاض ثاني لاسعار الدولار امام الدينار اليوم
09:45 | 2025-09-21

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.