إحصائية رسمية بعدد المنتسبين المشمولين بالتصويت الخاص

وقالت المتحدثة باسم المفوضية في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "التصويت الخاص سيُجرى قبل التصويت العام بـ48 ساعة، وذلك نظرًا لطبيعة عمل الفئات المشمولة بهذا التصويت، والتي ستكون مسؤولة عن تأمين العملية الانتخابية في يوم الاقتراع العام".وأضافت، أن "التصويت الخاص يشمل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وجميع التشكيلات العسكرية والأمنية"، مشيرة إلى، أن "هؤلاء سيُدلون بأصواتهم في مراكز اقتراع خاصة حددتها المفوضية مسبقًا، وليس في مراكز الاقتراع التابعة لمناطق سكناهم، وذلك تماشيًا مع أماكن انتشار قطعاتهم العسكرية".وأوضحت، أن "بطاقات التصويت البايومترية الخاصة بهم مرمّزة بشكل يميزهم عن باقي الفئات، وتُسحب منهم مباشرة بعد الإدلاء بأصواتهم، وتُعاد إليهم لاحقًا، كما يتم تعطيل هذه البطاقات لمدة 72 ساعة بعد التصويت، كإجراء قانوني يخص هذه الفئة فقط".وبخصوص أعداد الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، كشفت أن "عددهم يبلغ نحو 1,313,980 ناخبًا من منتسبي والعسكرية، أما عدد النازحين المتواجدين في المخيمات، فبلغ 26,538 ناخبًا".