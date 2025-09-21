مدارس العراق تستقبل اكثر من 12 مليون طالب وطالبة مع بدء العام الجديد

انطلاق العام الدراسي 2025-2026

فتحت مدارس أبوابها اليوم أمام أكثر من اثني عشر مليون طالب وطالبة، بينهم اكثر من مليون في الصف الأول الابتدائي، إيذانًا ببدء العام الدراسي الجديد. وشهدت التحضيرات مستويات عالية من التنظيم، شملت إنشاء مدارس جديدة، وتوزيع المناهج الدراسية، واعتماد آليات تعليم حديثة باستخدام التقنيات الإلكترونية المتقدمة.. مراسل والتفاصيل في التقرير أعلاه.