الثلوج تغطي إحدى قرى شمال العراق (صور)

– محليات



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لقرية تقع شمال وهي مغطاة بالثلج بعد دخول فصل الخريف بأيام.

وتبين الصور الثلوج الكثيفة وهي تغطي قرية "أردخان" شمال بعد يومين فقط من بداية فصل الخريف، فيما لاقت الصور رواجا على منصات التواصل وتعليقات أغلبها رحبت بانتهاء فصل الصيف الحار في وقدوم .