مناقشات عراقية دولية حول إمكانية اختيار بغداد عاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2028

وذكرت في بيان، إن الوزير استقبل، زهرة سلجوق مديرة مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية في ، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش مشاركتها في ملتقى الإحصاء السياحي العربي الثالث المنعقد في .وبحث الجانبان، وفق البيان، آفاق التعاون المشترك في مجالات متعددة، ولا سيما في ميدان الاستثمار السياحي، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء في المنظمة.كما ناقش اللقاء إمكانية اختيار بغداد عاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2028، بالنظر إلى ما تمتلكه من إرث حضاري وفكري عربي وإسلامي، وما شهدته من تطور كبير في مختلف المجالات، وأكدت سلجوق دعم مركز البحوث لطلب بهذا الشأن.وتناول اللقاء أيضًا ترؤس العراق لمركز البحوث الإسلامية في دورة عام 2026، والتزامات العراق المالية تجاه المركز، إضافة إلى مشاركة وزارة التخطيط في اجتماعات اللجنة الإحصائية للمركز، المقرر انعقادها في العاصمة التركية للمدة من 1–3 تشرين الأول المقبل.