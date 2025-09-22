وزير العدل يبحث مع نظيره اللبناني اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين

وذكر المكتب اعلامي للوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان" تلقى وزير العدل ، تلقى اتصالاً هاتفياً مع نظيره اللبناني القاضي عادل أمين نصار، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات العدلية والقانونية بين جمهوريتي ولبنان، في إطار التعاون الثنائي وتبادل الخبرات القانونية والعدلية"..وتابع، انه "تم خلال الاتصال التطرق إلى خطوات تطبيق اتفاقية تبادل المحكومين الموقعة بين البلدين مؤخراً والمباشرة بها بعد تصويت ، بما يتيح تمكين المحكومين من قضاء محكوميتاهم في أوطانهم، ويعكس التزام البلدين بمواثيق في المجال العدلي والإنساني".وأضاف، أن "هذه الاتفاقية تمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز العدالة الإنسانية وتخفيف معاناة ذوي المحكومين، مشددين على أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارتين واللجان الفنية المختصة لضمان سرعة وفاعلية تنفيذ بنودها".