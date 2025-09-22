"مخترع معتمد".. أستاذ بجامعة كركوك يحصل على لقب أكاديمي دولي

وقالت في الجامعة في بيان اطلعت عليه ، إن "م.م. حسين، التدريسي في ، حصل على لقب (Inv.) مخترع معتمد من لجمعيات المخترعين (IFIA) – جنيف، ".وأضافت أن "هذا اللقب يُعد واحداً من أرفع الألقاب العالمية في ميدان الابتكار والاختراع، حيث يُستخدم رسمياً قبل اسم الباحث للدلالة على مكانته كمخترع معتمد دولياً"، مبينةً أن "الأستاذ يلدرم يُعد أول تدريسي من والاقتصاد بجامعة ومن مدينة كركوك ينال هذا الوسام المرموق، كما أنه ثاني عراقي فقط يحصل على هذا التوثيق الدولي منذ تأسيس الاتحاد عام 1968".وأشارت إلى أن "هذا الإنجاز يأتي ليعكس ريادة كلية الإدارة والاقتصاد – في مجال وخوارزميات البحث المتقدمة، وهو من أكثر المجالات تأثيراً في العالم المعاصر".وأكدت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كركوك أنه "وبهذا التتويج، يرفع الأستاذ يلدرم اسم عالياً في المحافل الدولية، مؤكداً قدرة العقول العراقية على الإبداع والمنافسة في الساحة العلمية العالمية".ويأتي هذا الاعتراف الدولي تتويجًا لجهود علمية وبرمجية قادها الباحث في تطوير مجموعة من الخوارزميات الذكية، أبرزها برنامج Search، وهو أول نظام متكامل للبحث داخل الأرشيفات غير المفهرسة باستخدام مزيج من تقنيات التعرّف الضوئي على الحروف (OCR) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، مما يتيح للمستخدم بتقليل الوقت والجهد المبذولة في استرجاع البيانات والمعلومات من الوثائق القديمة والمسوحات والصور بكفاءة عالية.وطور الباحث "عددًا من البرامج الأخرى التي تعكس مكانته كمخترع معتمد دوليًا، ومنها: Smastatic:خوارزمية ونظام للتحليل الإحصائي الذكي التلقائي لملفات Excel مع تفسير للنتائج.Chot: روبوت محادثة متعدد اللغات يعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في التفاعل ومحادثات البشرية والبحث عبر الإنترنت والخرائط.Eco Predict: خوارزمية للتنبؤ البيئي ومراقبة التغيرات المناخية (تلوث الهواء و التصحر) في العراق.Smadent: نظام تحليل اشعة x-ray ذكي قائم على الخوارزميات لمساندة الأطباء".