نص قرار وزارة التربية بشأن الطلبة المتغيبين عن أداء امتحانات الدور الثاني

– محلي

تنشر نيوز، نص قرار الذي يسمح لتلاميذ وطلبة المراحل غير المنتهية من المتغيبين عن أداء امتحانات الدور الثاني (بدرس أو درسين) للعام الدراسي 2024/2025 بأداء الامتحانات يوم الخميس المصادف 2025/9/25.