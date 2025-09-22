مجلة أميركية: العراق يتراجع إلى المرتبة 12 عربياً في الرعاية الصحية

وقالت المجلة في تقريرها، إن "التصنيف يستند إلى عدة معايير، من بينها حجم الاستثمار في البنية التحتية الطبية، وكفاءة الكوادر الصحية، وتوافر الأدوية وكلفتها، إضافة إلى مدى جاهزية الحكومات لإدارة القطاع الصحي".ووفقاً للنتائج، جمع 33.84 نقطة من أصل 100؛ إذ سجلت البنية التحتية الطبية والكوادر المهنية 70.73 نقطة، فيما نال محور توافر الأدوية وتكلفتها 52.88 نقطة، أما جاهزية الحكومة فقد بلغت 64.43 نقطة.وعلى المستوى العالمي، تصدرت تايوان المؤشر بـ 78.72 نقطة، تلتها بـ 77.7 نقطة، ثم بـ 74.11 نقطة، فيما جاءت كندا رابعة بـ 71.32 نقطة، والسويد خامسة بـ 70.73 نقطة.أما عربياً، فقد احتلت الإمارات الصدارة بـ 52.3 نقطة، تلتها بـ 44.43 نقطة، ثم ثالثة بـ 39.37 نقطة، ولبنان رابعاً بـ 39.03 نقطة، والبحرين خامساً بـ 38.48 نقطة، تلتها بـ 38.13 نقطة.فيما جاءت بقية المراتب على النحو الآتي: عُمان سابعاً، ثامناً، تاسعاً، عاشراً، الجزائر في المرتبة الحادية عشرة، العراق في الثانية عشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، وليبيا الخامسة عشرة.