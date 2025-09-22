وزارة التربية توضح إمكانية منح دور ثالث

وقال المتحدث باسم الوزارة للوكالة الرسمية تابعته ، إن "خيار الدور الثالث أو الدور التكميلي ما يزال مطروحاً أمام الوزارة بانتظار استكمال إعلان نتائج الدور الثاني، وأحد القرارات التي تدرس على طاولة الوزارة هو اعتماد دور تكميلي للطلبة الذين أدّوا امتحانات الدور الأول فقط ولم يدخلوا في الدور الثاني".وأضاف، أن "الطلبة الذين لم يؤدوا امتحانات الدور الأول أساساً، كونهم لم يكونوا مشمولين به، صدر قرار بالسماح لهم بالدخول بشكل شامل في امتحانات الدور الثاني".وتابع أن "هذه الشريحة تستحق أيضاً أن يكون لها دور تكميلي"، لافتاً إلى أن "الخيار النهائي بخصوص ما بعد الدور الثاني سيكون بين اعتماد الدور التكميلي أو الدور الثالث، وهو أمر ما يزال قيد الدراسة".وأشار إلى أن "موعد حسم القرار سيكون بعد إعلان نتائج الدور الثاني، حيث تتضح الصورة بشكل كامل، ومن ثم يُتخذ القرار المناسب".