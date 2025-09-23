Alsumaria Tv
طلبات تطلق خدمة اشتراك talabat pro في العراق لتوفير مزايا حصرية للمشتركين

محليات

2025-09-23 | 05:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
طلبات تطلق خدمة اشتراك talabat pro في العراق لتوفير مزايا حصرية للمشتركين
174 شوهد


● خصومات حصرية للمشتركين تصل إلى 50% على أكثر من 500 منتج في طلبات مارت من البقالة والإلكترونيات وأكثر!

● تجربة توصيل مجانية غير محدودة على طلبات الطعام والبقالة

● خطط اشتراك مرنة بقيمة 5,000 د.ع شهريًا أو 42,000 د.ع سنوياً

● فترة تجريبية مجانية لمدة أسبوعين

أعلنت طلبات، المنصة التكنولوجية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق خدمة عضوية "talabat pro" الجديدة في العراق، لتوفير مزايا حصرية للمشتركين، من بينها الاستمتاع بتجربة توصيل استثنائية ومجانية غير محدودة عبر مجموعة من المطاعم المتميزة وطلبات مارت في حالة الطلب بقيمة 8,000 د.ع وأكثر، وطلبات مارت والمحلات الأخرى التي هي بقيمة 10,000 د.ع وأكثر، بالإضافة إلى خصومات حصرية تصل إلى 50% على أكثر من 500 منتج في طلبات مارت، وغيرها من العروض الحصرية لمشتركي talabat pro. تأتي هذه الخطوة الطموحة في إطار التزام طلبات الراسخ بتطوير خدماتها باستمرار، وإضافة المزيد من المزايا الحصرية والعروض التنافسية توفر المزيد من التكاليف على المشتركين، وتحقق قيمة مضافة تثري تجربة المستخدمين وتلبي تطلعاتهم.

خطط مرنة ومتنوعة تضيف قيمة مضافة للمستخدم

مع talabat pro بإمكان المستخدمين الاستمتاع بخيارات متعددة ومريحة تساعدهم على التوفير:

١- أسعار مناسبة: بإمكان المستخدمين الاشتراك شهريا مقابل 5,000 د.ع أو وفر أكثر مع الاشتراك السنوي بقيمة 42,000 د.ع (ما يعادل 3,500 د.ع لكل شهر).
٢- فترة تجريبية مجانية: بإمكان المستخدمين الاستمتاع بفترة تجريبية مجانية لمدة أسبوعين، مما يتيح لهم فرصة اختبار الخدمة وتقييمها قبل اتخاذ قرار الاشتراك.
٣- توفير أكثر مع باقة العائلة: بإمكان المستخدم مشاركة عضوية واحدة مع حتى ٣ من أفراد عائلته أو أصدقائه مقابل 8,500 د.ع فقط.
٤- مرونة مطلقة: تتميز خدمة "talabat pro" بسهولة الاشتراك والإلغاء في أي وقت مباشرة من خلال تطبيق طلبات، مما يمنح المستخدمين تحكماً كاملاً في اشتراكهم.

وتعليقاً على إطلاق خدمة "talabat pro"، صرح متحدث باسم شركة طلبات قائلاً: "نواصل في طلبات الابتكار بلا توقف لتلبية تطلعات عملائنا ومواكبة التغييرات المتسارعة من حولنا، خدمة "talabat pro" هي جزء من استراتيجية طلبات الشاملة لتقديم خدمات مبتكرة وعصرية مصممة خصيصاً لتناسب نمط الحياة السريع لمستخدمينا".

وأضاف: "خدمة (talabat pro) الجديدة تعكس التزام طلبات بتوفير أعلى مستويات الراحة والمرونة للمستخدمين. وتمثل إضافة نوعية لتجربة العملاء، حيث تمنحهم خيارات واسعة ومزايا حصرية لتوفير المزيد من النفقات لتلبية احتياجاتهم اليومية بكل سهولة ويسر."
وتواصل طلبات العراق جهودها من أجل تحسين تجربة المستخدمين والاستمتاع بخدمات توصيل فعالة توفر المال والوقت والجهد، لتلبية جميع احتياجات العملاء اليومية، من خلال التعاون المثمر مع أكثر من 6,000 بائع متنوع على صعيد ٧ مدن هي بغداد، أربيل، السليمانية، البصرة، دهوك، النجف وزاخو. وتعكس هذه الجهود التزام طلبات بالابتكار لخدمة عملائها وتسهم في تعزيز مكانتها كرواد في قطاع مجال التجارة الالكترونية.


نبذة عن طلبات

تقدم طلبات، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعملائها تجربة متميزة وسهلة لطلب الطعام، ومنتجات البقالة، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية من مجموعة متنوعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسست طلبات في الكويت عام 2004، ونجحت منذ ذلك الحين في التوسع لتشمل الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان، قطر، البحرين، الأردن، العراق، ومصر، حيث تخدم أكثر من 6.5 مليون عميل نشط حتى ديسمبر 2024. ويقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقد أكملت بنجاح طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في ديسمبر 2024.
وتعتبر "طلبات" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "ديلفري هيرو اس إي"، ما يمنحها ميزة استراتيجية للاستفادة من الخبرات العالمية لشركتها الأم وتعزيز مكانتها في السوق ودفع عجلة الابتكار في قطاع الطلب عبر الإنترنت والتوصيل. كما تركز الشركة على توسيع عروض منتجاتها وزيادة حصتها السوقية في الأسواق التي تعمل بها. وتعتمد طلبات على شبكة قوية تضم منصة تضم آلاف الشركاء وسائقي التوصيل، ما يمكّنها من تعزيز ريادتها في سوق الطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تربط بين العملاء والشركاء وسائقي التوصيل من خلال منصتها التكنولوجية المتقدمة.

للاستفسار،

آدم جاسم
مدير العلاقات العامة - طلبات
6644 698 770 964+
adam.jassem@talabat.com

>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
Alsumaria Tv
