بينهم أجانب.. القبض على 42 متهماً وضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة ببغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "لتعزيز الامن المناطقي وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والجنائية واستكمالاً للممارسات الامنية الجارية للحفاظ على المنجز الأمني المتحقق ومنع من تسول له نفسه العبث بالسلم المجتمعي في عموم مناطق العاصمة، نفذت تشكيلات قيادة العمليات في الفرقة (الاولى و الثانية) شرطة اتحادية ولواء المغاوير قيادتنا بأسناد قيادتي شرطة والأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها، واجبات بحث وتفتيش ونصب السيطرات الوقتية "المفاجئة" نتج عنها القاء القبض على (26) متهما، بينهم عصابة تمارس جرائم السرقة واخرين بحيازة الاسلحة الغير مرخصة بالإضافة الى (16) مخالفاً لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية".وأضافت، انه "تم ضبط اعداد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وذلك ضمن مناطق (الغزالية _ الرضوانية _ _ الأمين، رگية وسكينة، _ ابو ذر الغفاري__ المدائن_ الحصوة _مجمع النسيم التجاري _ سويب) بجانبي الكرخ والرصافة".