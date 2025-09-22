إصابة امرأة بعد محاولة انتحارها في بغداد

أفاد مصدر أمني، إصابة امرأة بعد محاولة انتحارها غربي .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "امرأة تعمل موظفة حكومية لجأت الى محاولة الانتحار عبر آلة حادة ضمن منطقة حي الجامعة ما اسفر عن اصابتها ونقلها الى مستشفى قريب".

وأضاف المصدر أن "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادثة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.