الثلاثينية تسيطر على العراق.. الخميس والجمعة قد يقلبان الموازين

وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع ظهور الغيوم في المنطقة الوسطى، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى (30-40) كم/س مُسببة تصاعد الغبار فيهما، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (3-5) كم".وأضافت، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً مع ظهور الغيوم في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق ".وأشارت إلى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع ظهور بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق العراق".وبينت أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وتابعت، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء، كالتالي: دهوك 31، 32، 33، 34، والأنبار 35، وديالى 36، وكربلاء 37، الأشرف وواسط وبابل 38، وميسان وذي قار 39، والبصرة 40".