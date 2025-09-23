قرار حكومي بتحويل مدينتين في بغداد الى تجارية وصناعية

وقال مدير طرق وجسور المحافظة عبد الله حسين، للصحيفة الرسمية تابعته ، ان "هناك مراحل أخرى ضمن مشروع مدخل البالغ طوله الكلي 38 كيلومترا، والذي افتتحت مرحلته الأولى مؤخرا، تتضمن إنشاء طرق ومنشآت خدمية على جانبي الطرق، مع إضافة مجسرين في التقاطعات، فضلا عن الأعمال التكميلية له وأهمها جسور المشاة".واضاف أن "منطقتي الطارمية والتاجي ضمن شمال بغداد، ستتحولان وفقا لذلك، إلى مدينتين تجاريتين وصناعيتين جديدتين في قلب العاصمة، لكون الاستثمار فيهما أصبح سهلا، وبالإمكان أن يكون هناك تعدد للنشاطات الصناعية والتجارية بمختلف المجالات، كاشفا عن تشكيل لجنة جديدة يقع على عاتقها تنظيم جوانب الطريق، وتحديد استخدامات الأراضي الواقعة على جانبيه".وبين حسين، أن "اللجنة التي سترأسها المحافظة، وبعضوية أمانة بغداد والتسجيل العقاري وعقارات الدولة ووزارتي الزراعة والإعمار والإسكان والبلديات العامة، ستحدد استخدامات الأراضي إن كانت صناعية أو تجارية أو غيرهما، بموجب دراسة شاملة له، نظرا لمساحات الأراضي الواسعة التي يتخللها الطريق، ما سيقدم خدمات لأهالي تلك المناطق، إسهاما في تحسين واقعهم الاقتصادي وتنميته بشكل كبير".