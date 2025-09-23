المفوضية تحدد موعد تسلمها المدارس استعدادا للانتخابات

وقالت المتحدثة باسم في بيان ورد لـ ، ان "مفوضية الانتخابات تنسق عملها مع ؛ لغرض استلام المدارس المقرر اعتمادها كمراكز اقتراع ، وذلك ابتداءً من يوم 5 تشرين الثاني ولغاية 13 تشرين الثاني /2025".وذكرت ان "ذلك يهدف لتهيئتها وتجهيزها من الناحية الفنية واللوجستية بما يضمن جاهزيتها؛ لاستقبال ناخبي التصويت الخاص يوم 9 تشرين الثاني 2025، ولاستقبال ناخبي التصويت العام في 11/11 /2025".