أشياء تتناولها تجعلك "مفضلًا" للدغات البعوض

وكشفت دراسة علمية في هولندا أن تناول الكحوليات وتدخين القنب تجعل الشخص أكثر عرضة للدغات البعوض.وطلب فريق من الباحثين من حوالي 500 متطوع خلال حفل كبير، وضع أيديهم داخل صناديق زجاجية تحتوي على بعوض مع تصوير هذا المشهد بوساطة كاميرا متخصصة ثم عرض تلك المقاطع على برنامج كمبيوتر لقياس رد فعل البعوض بدقة من أجل تحديد مدى إقبال هذه الحشرات على لدغ أشخاص بعينهم خلال التجربة.وتبين خلال التجربة أن هناك صلة بين عادات سلوكية معينة وبين اجتذاب البعوض، حيث اثبتت التجربة أن الاشخاص الذين كانوا يتناولون الكحوليات خلال المهرجان كانوا أكثر جاذبية للبعوض بنسبة 44%، وكذلك الأشخاص الذين قاموا بتدخين القنب مؤخرا.واتضح أيضا أن الأشخاص الذين ينامون متجاورين في مكان واحد هم أكثر جاذبية للبعوض من الأشخاص الذين ينامون بمفردهم، وتوصل الفريق البحثي أن وضع مساحيق الوقاية من الشمس على البشرة قبل النوم يطرد البعوض.وقال الباحث هول: "إذا كنت لا تريد اجتذاب البعوض، فعليك الامتناع عن تناول الجعة وتدخين القنب والنوم بجوار الآخرين"، مضيفا: "إذا لم تكن تريد الالتزام بهذه النصائح، فعليك ارتداء أكمام طويلة أثناء النوم".