وزير العدل يعلن تفكيك شبكة مخدرات بالسجون ويتحدث عن مصير المشمولين بالمحتوى الهابط

وقال شواني في تصريح متلفز تابعته ، ان " اسفر حتى الان عن الإفراج عن أكثر من 9200 سجين"، مبيناً أن "سجون وزارة العدل تضم نحو 60 ألف نزيل".وأضاف ان "نسبة الاكتظاظ بالسجون انخفضت من 300% الى 132%"، لافتا إلى أن "الإرهاب والمخدرات والنزاعات العشائرية تتصدر نسب الجرائم".وتابع "لا يوجد لدينا سجناء رأي في ".وحول المشمولين بالمحتوى الهابط، اكد شواني أن "أغلب المحكومين بالمحتوى الهابط، يقضون محكوميتهم في التسفيرات"، موضحاً أن "الانتهاكات في السجون فردية وليست ممنهجة".وكشف عن "تفكيك شبكة مخدرات كبيرة في سجني والتاجي"، لافتا الى "اننا نعمل على حجب شبكة الهاتف النقال في السجون".