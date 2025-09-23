العراق يغلق ثلاث دعاوى رفعتها شركات هولندية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " / مديرية الدعاوى الخارجية، حققت إنجازاً مهماً تمثل بإجراء تسوية شاملة مع ثلاث شركات هولندية هي: أبلو فاشن، بولتري، وكونتيننتال كونستركشن، وذلك من خلال إغلاق ثلاث دعاوى دولية كانت مقامة ضد ".وأضافت ان "قيمة المطالبات المقدمة من تلك الشركات بلغت نحو 800 مليون دولار أمريكي، جرى التفاوض بشأنها عبر مسار قانوني وفني متواصل، أسفر عن تخفيض المبلغ إلى 80 مليون دولار فقط، أي بما يعادل 10 بالمئة من قيمة المطالبات الأصلية، وبما يضمن الحفاظ على 90 بالمئة من أصول الدين لصالح ".وأكدت أن "هذا الإنجاز جاء ثمرة لجهود حثيثة بذلتها الكوادر القانونية المتخصصة في متابعة الدعاوى الخارجية، عبر اعتماد آليات مهنية دقيقة في التفاوض وحماية الحقوق المالية للدولة، بما يجسد سياسة الوزارة في تقليص الأعباء المالية، وصون المال العام، وتعزيز مكانة العراق القانونية على الصعيد الدولي".