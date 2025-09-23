بالفيديو.. خلل فني بمنظومة غاز سيارة مدنية يدفع لاخلاء محطة وقود في المنصور

وقال مراسل ، ان "خللا فنيا حصل في منظومة غاز سيارة مدنية داخل محطة وقود ببغداد، أدى الى اندلاع النيران بداخلها".وأضاف انه "تم اخلاء المحطة من المركبات بشكل مؤقت على الفور والسيطرة على نيران السيارة".