الاعدام لإرهابي شارك بقتل نائب رئيس محكمة استئناف كركوك وعناصر أمن

وبحسب بيان ، اشترك الإرهابي مع مجموعته الإرهابية باغتيال القاضي عيدان سنة 2014 في قرية شميط التابعة لناحية ، فضلا عن المشاركة بعمليات قتل واعتقال عدد من المواطنين والمنتسبين في القوات الأمنية بغية اثارة الخوف والرعب بين الناس تحقيقا لغايات إرهابية.وصدر الحكم بحقه وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية/1و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005، بحسب البيان.